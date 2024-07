Una assurda tragedia sta sconvolgendo la comunità dei Nebrodi. Giuliana Faraci, 40 anni, originaria di Alcara Li Fusi, è morta all’ospedale di Sant’Agata Militello, con la procura di Patti che ha aperto un’inchiesta per capire come sia possibile che una ragazza sana e piena di vita sia morta nel giro di poche ore.

Il sushi, poi il malore

Giuliana, stimata e benvoluta da tutti, venerdì sera aveva cenato insieme alle amiche a base di sushi a Capo d’Orlando. Rientrata a casa, ha iniziato ad accusare malessere, spossatezza e febbre alta, che le hanno provocato vomito e diarrea per tutta la notte. Nessuno dei sintomi è stato invece manifestato dalle amiche presenti alla cena.

Sulla vicenda indaga la Procura di Patti, che ha disposto il sequestro della salma in attesa dei risultati dell’autopsia. L’intera comunità è sotto shock per la tragica scomparsa di Giuliana, descritta come una donna brillante e solare. “Un angelo è volato in cielo, lasciando un grande dolore e un vuoto incolmabile”, si legge tra i tanti messaggi di cordoglio.