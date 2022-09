E’ morto dopo due giorni di agonia in ospedale Gian Claudio Caliri, l’anziano di 87 anni morto dopo essere stato travolto sabato da un’auto.

Alla guida della vettura c’era C.G., 48 anni, che dopo averlo investito si è dileguato invece di soccorrerlo. Solo ieri sera la decisione di costituirsi presentandosi alla caserma Di Maio della Polizia municipale con il suo avvocato. All’uomo viene contestato il reato di omicidio stradale.

L’incidente è avvenuto in via La Farina. Caliri era stato trasportato al Policlinico, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Indagini in corso.

La morte sulla 117bis

Ancora una vittima sulle strade della Sicilia. Tragico impatto sulla strada statale 117 bis Caltagirone-Piazza Armerina, con un morto. Sul posto i carabinieri della compagnia di Caltagirone e i sanitari del 118. Intervenuto anche un elisoccorso.

La tragedia di Saponara

Un incidente la scorsa notte ha causato la morte di un giovane di 22 anni a Saponara, in provincia di Messina.

La vittima è Angelo Cannuni, di Spadafora, deceduto dopo lo scontro tra il motorino sul quale viaggiava e due auto, una Grande Punto e un’Audi. L’impatto, la cui dinamica è ancora da stabilire, si è verificato tra la via Kennedy e la via Sciascia.

Dalle prime analisi, sembra che il giovane si sia scontrato con la Grande Punto, che sarebbe poi finita in un terreno sottostante alla carreggiata dopo aver fatto un volo di 4-5 metri. Il conducente della vettura avrebbe infatti tentato di evitare lo scooter, senza però riuscirci. I soccorritori hanno provato a rianimare il 22enne, senza però riuscirci. Da stabilire invece il ruolo che l’altra auto ha avuto nell’incidente.

Su Facebook decine di commenti di cordoglio. Il giovane, che aveva frequentato l’Iits Majorana di Milazzo, si era poi iscritto a Scienze informatiche all’università di Messina.