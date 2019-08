il decesso al policlinico di messina, l'uomo aveva 45 anni

La Procura di Messina ha aperto un’inchiesta per far luce sulla morte di un uomo di 45 anni di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, avvenuta venerdì scorso al Policlinico di Messina.

Lo scrive la Gazzetta del Sud.

Il decesso sarebbe stata causato – secondo la denuncia dei familiari – dalle complicazioni che sarebbero insorte a seguito di un intervento di “bendaggio gastrico” per il trattamento dell’obesità, effettuato nella clinica di Chirurgia dello stesso nosocomio universitario.

L’inchiesta dovrà accertare se all’uomo siano state prestate tutte le cure mediche necessarie. Probabilmente verrà disposta l’autopsia.