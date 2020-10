Muore improvvisamente nel sonno giovane avvocata di 39 anni, il dolore di amici e parenti

Covid19, dipendente Reset positivo, chiude la palestra Sperone a Palermo

Da questa mattina è stata chiusa in via precauzionale la palestra Sperone di Palermo. La decisione è scattata dopo la accertata positività al Covid 19 di un dipendente Reset in servizio presso l’impianto. I locali come da protocollo adesso verranno sanificati.

