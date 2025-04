Un motociclista, Daniele Catanzaro di 47 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, giovedì 17 aprile, a Taormina sulla via Pirandello, in direzione della costa.

L’impatto è stato violento e purtroppo fatale. Nonostante l’arrivo dei soccorsi del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Catanzaro, stando ad una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del suo scooter, un Beverly Piaggio, e sarebbe andato ad impattare contro uno dei muretti in pietra della strada di accesso più antica della cittadina turistica.

Ipotesi di dinamica e accertamenti in corso

Non risultano altri veicoli coinvolti. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista potrebbe aver perso il controllo del mezzo autonomamente, forse a causa di un guasto meccanico, di un malore improvviso o di una distrazione fatale. L’uomo indossava regolarmente il casco protettivo, ma l’impatto è stato troppo violento per lasciargli scampo.

Sicurezza stradale nelle aree rurali: un problema ancora aperto

L’incidente riaccende i riflettori sulla sicurezza delle strade secondarie e rurali della Sicilia, spesso prive di segnaletica adeguata, illuminazione e manutenzione costante. Secondo i dati ISTAT, una quota significativa degli incidenti mortali in Italia avviene su strade extraurbane secondarie, spesso sottovalutate in termini di rischi.

Appello alla prudenza e alla prevenzione

Le forze dell’ordine invitano ancora una volta alla massima prudenza alla guida, in particolare nei percorsi di campagna dove i margini di manovra sono spesso ridotti e gli ostacoli, come muretti e alberi, possono rivelarsi letali.