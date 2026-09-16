Un incendio è divampato questa mattina, intorno alle ore cinque e trenta, all’interno di un magazzino e officina navale nella zona di Porto Levante, sull’isola di Vulcano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Messina per gestire l’emergenza.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza

Gli operatori del soccorso hanno lavorato a lungo per circoscrivere e spegnere le fiamme, riuscendo a evitare che il rogo si propagasse alle strutture vicine. Terminate le operazioni di spegnimento, le squadre hanno proceduto alla bonifica dell’area per eliminare ogni rischio di nuovi focolai e restituire sicurezza alla zona, rientrando in caserma intorno alle ore tredici.

Verifiche in corso sulle cause

L’episodio non ha fortunatamente provocato feriti. Le autorità sono attualmente al lavoro per accertare le cause che hanno scatenato le fiamme all’interno della struttura.