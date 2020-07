Oltre 4 chili di cocaina per la Sicilia, fermato corriere a Villa San Giovanni

Stop alle baraccopoli a Messina, tavolo tecnico a Palazzo Chigi con ministro Provenzano

"Non c’è più tempo da perdere, non si può più tergiversare davanti ad un’emergenza così drammatica. Domani pomeriggio il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, ha convocato a Palazzo Chigi un tavolo tecnico proprio per affrontare e dirimere questo tema" ha detto la deputata Matilde Sirac...