A poche settimane dall’intensificazione dei controlli con autovelox e trucam, volti a contrastare il superamento dei limiti di velocità, nella provincia di Messina i risultati non si sono fatti attendere. Sono state sospese 140 patenti e accertate 4000 violazioni per eccesso di velocità, con un totale di 10611 punti decurtati dalle patenti.

I risultati dei controlli stradali

I controlli hanno riguardato diversi tratti autostradali del messinese dove la Polizia Stradale ha predisposto posti di blocco con telelaser e scout speed. Le apparecchiature per il controllo della velocità sono fondamentali per la prevenzione degli incidenti stradali, dal momento che il superamento dei limiti è una delle principali cause dei sinistri o ne è una concausa, aggravandone le conseguenze.

L’impatto dell’alta velocità sugli incidenti

L’alta velocità è infatti il primo fattore di rischio per la gravità delle lesioni e dei danni negli incidenti. Basti pensare che il danno si quadruplica con il raddoppio della velocità, diventa 9 volte maggiore quando la velocità si triplica e così via in progressione geometrica.

I limiti di velocità da rispettare

Per prevenire gli incidenti è quindi essenziale rispettare sempre le norme del Codice della Strada e i limiti di velocità: 50 km/h nei centri abitati, 90 km/h nelle strade extraurbane secondarie, 110 km/h in quelle principali e 130 km/h in autostrada.

Intensificazione dei controlli per l’esodo estivo

La Polizia Stradale, anche in vista dell’esodo estivo e dell’aumento dei flussi veicolari, intensificherà i servizi di controllo della velocità per sanzionare i trasgressori. L’obiettivo è ridurre il rischio di gravi incidenti legati all’alta velocità, a tutela dell’incolumità degli automobilisti.

Potenziamento dei controlli sulle arterie principali

I controlli con telelaser e autovelox saranno potenziati sulle arterie a maggior traffico e rischio.