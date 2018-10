Solo Maurizio Romeo ha scelto di non rispondere

Hanno deciso di parlare al giudice tutti gli indagati dell’operazione Beta2, tranne Maurizio Romeo che ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. I fratelli Lipari, Salvatore Parlato, Ivan Soraci e Giuseppe La Scala si sono invece difesi dall’accusa più grave mossa nei loro confronti, l’associazione mafiosa, dando la loro versione dei fatti.

Come riportato da tempostretto.it, i faccia a faccia di ieri sono durati circa un’ora ciascuno e tutti gli indagati hanno rilasciato dichiarazioni. Il giudice, sulla base delle carte presentate dalla Procura, ha disposto per loro la detenzione in carcere.

Oggi il gip Salvatore Mastroeni ascolterà gli indagati a piede libero.

