L'uomo è stato ritrovato in evidente stato confusionale

Ansia finita e storia a lieto fine a Milazzo dove le forze dell’ordine hanno ritrovato vivo Antonino Dama, 50 anni, di cui non si avevano più notizie da ieri mattina. Dopo la denuncia fatta la sera della scomparsa dalla famiglia (che gestisce un noto bar del centro cittadino), le ricerche congiunte tra carabinieri e guardia costiera erano scattate.

Ritrovato alla stazione

L’uomo è stato ritrovato poco fa dalle forze dell’ordine in evidente stato confusionale. Dama si trova alla caserma dei carabinieri del centro del Messinese.

L’appello sui social

A lanciare un appello sui social era stato il figlio Davide. Le indagini sono state portate avanti dai Carabinieri della Compagnia di Milazzo guidata da Andrea Maria Ortolani e delle altre forze di polizia tra cui anche i vigili del fuoco.

La tragedia dei giorni scorsi a Messina

Nei giorni scorsi a Messina si era consumata una tragedia. Si sono spente, infatti, le speranze della famiglia di Paolo Mollica Nardo. Il cadavere dell’uomo di 42 anni scomparso lo scorso 10 gennaio a Messina è stato ritrovato oggi nella zona compresa tra Contesse e Villaggio Unrra nel primo pomeriggio.

Le ricerche sono state portate avanti costantemente: subito dopo la denuncia della famiglia, che ha pubblicato decine di appelli sui social, le forze dell’ordine hanno battuto palmo a palmo la città, insieme alla protezione civile e ai volontari.

Sono entrati in azione anche i droni, che dall’alto hanno scandagliato tutta la zona sud: Mollica Nardo, come il fratello aveva raccontato su Facebook, era stato avvistato per l’ultima volta dodici giorni fa. Alcune telecamere lo avevano immortalato a bordo di un autobus.

“Le foto indicano di preciso il modo in cui è vestito attualmente – aveva scritto Giuseppe Mollica Nardo -. Chiunque lo avvistasse è pregato di contattarci”. Lo shuttle, così come aveva sapere il fratello, era diretto a sud.