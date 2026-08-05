Dramma nel Messinese

Non era rientrato a casa e il telefono non rispondeva. Da lì è partito l’allarme, ieri sera, lanciato dai familiari.

Le ricerche si sono concluse alle prime luci del giorno, nelle campagne di Pettineo, in contrada Piana, nel Messinese. Un allevatore di 61 anni è stato trovato senza vita: era precipitato in un burrone con il proprio trattore, rimanendo schiacciato dal mezzo.

Come si è arrivati al ritrovamento

Come appena scritto, i familiari, che non avevano notizie del congiunto e non riuscivano a mettersi in contatto con lui, hanno dato l’allarme nella serata di ieri.

Le ricerche sono state avviate immediatamente dai carabinieri. Alle prime luci del giorno i militari hanno individuato il corpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale del 118.

Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le indagini sono condotte dai carabinieri, coordinati dalla Procura di Patti.