La Commissione Tecnica di Valutazione dell’Impatto Ambientale ha approvato il parere di competenza sul progetto del Collegamento stabile tra Calabria e Sicilia, comprendente il Ponte e i collegamenti stradali e ferroviari, pronunciandosi positivamente sulla compatibilità ambientale del progetto integrato con la Relazione del proponente, ai sensi del DL 35/2023 sul riavvio dell’iter del Ponte nel rispetto delle condizioni ambientali prescritte, da ottemperare perlopiù nella fase di presentazione del progetto esecutivo. Le condizioni riguardano l’ambiente naturale, terrestre, marino ed agricolo, nonché aspetti relativi a progettazione di dettaglio per le opere a terra, cantierizzazione, gestione delle materie, approvvigionamenti, rumore e vibrazioni. L’opera, inserita tra le infrastrutture strategiche già dal 2001, ha seguito la procedura della Legge Obiettivo.

In relazione al parere favorevole, l’Amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, commenta positivamente l’importante passo avanti per il progetto e la realizzazione dell’Opera, sottolineando il lavoro straordinario della Commissione nell’esaminare un progetto complesso nei tempi di legge. L’impegno si concentra ora sulle prescrizioni espresse, che saranno valutate con attenzione, ricordando che la progettazione esecutiva per fasi ne agevolerà l’attuazione.

Sicurezza Sismica e approfondimenti del progetto

Il progetto definitivo del ponte sullo Stretto, completo e approfondito, non manca di “via libera sismico”. Ricercatori di INGV hanno collaborato con Eurolink nella redazione e nell’aggiornamento del Progetto, definendo nel dettaglio il quadro geosismotettonico mediante analisi, rilievi, prospezioni e sondaggi. Il Dipartimento Scienze della Terra dell’Università la Sapienza, incaricato da Eurolink, ha stipulato un accordo scientifico con INGV per l’aggiornamento del quadro geosismotettonico. La Stretto di Messina ha stipulato un accordo di collaborazione tecnico-scientifica con INGV per la gestione della rete di monitoraggio geotecnica e lo scambio di dati. La Società si dichiara disponibile a illustrare nel dettaglio gli aspetti sismici del progetto.

Procedimento di approvazione e verifiche

La predisposizione e l’approvazione del progetto definitivo sono il risultato di un articolato procedimento che, partendo dal progetto redatto e aggiornato da Eurolink (Webuild, IHI, Sacyr, Cowi), ha coinvolto per le verifiche la Direzione Tecnica della Stretto di Messina, Parsons Transportation Group come Project Management Consultant, Edison Next come monitore ambientale e un Expert Panel di supporto per le attività tecnico-specialistiche di Alta Sorveglianza (aerodinamica-aeroelastica, sismica, geotecnica e ambiente). La Società ha inoltre acquisito il parere favorevole del Comitato Scientifico, organo autonomo e indipendente. La complessità del procedimento è unica a livello nazionale e internazionale.

