Le parole del leader del M5S da Diamante (Cosenza)

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte torna ad attaccare il governo sul Ponte sullo Stretto e chiede che le risorse vengano dirottate sulla scuola. Lo ha fatto oggi da Diamante, in provincia di Cosenza.

L’affondo sul progetto

“Il governo sbaglia ad andare avanti sul Ponte sullo Stretto. Sbaglia a insistere in un progetto che andava completamente ripensato, quantomeno”, ha dichiarato Conte. “E in ogni caso è un progetto che in questo momento non ha alcun senso, viste le infrastrutture viarie e ferroviarie di Calabria e Sicilia che non sono ancora all’altezza di un Paese civile e moderno”.

La proposta sulla scuola

Il leader del M5S ha poi indicato una destinazione alternativa per i fondi: “Quei soldi andrebbero adesso assolutamente messi prioritariamente per creare un ponte sì, ma sul futuro dei nostri giovani e quindi sulla scuola. Immaginate scuole aperte, con laboratori informatici, linguistici, teatrali, impianti sportivi offerti ai nostri giovani. Investiamo nei nostri giovani, il capitale umano è la nostra scuola”.