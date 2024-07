Un ragazzo di 26 anni è precipitato dal quarto piano di un’abitazione di Milazzo, in provincia di Messina. La tragedia è avvenuta in via Gaeta. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Milazzo, guidati dal capitano Andrea Maria Ortolani, e un’ambulanza del 118 che ha prestato al giovane le prime cure.

Una scena tragica davanti a passanti e vicini di casa

Il giovane è stato trovato a terra in una pozza di sangue. Prima di arrivare sull’asfalto, il corpo sarebbe rimbalzato sul parabrezza di un’auto in sosta sotto il balcone, una Fiat Panda. La scena, tragica, ha richiamato l’attenzione dei passanti e dei vicini, i cui racconti sono ora cruciali per le indagini in corso. I militari stanno ancora cercando di ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Al momento, nessuna ipotesi è esclusa anche se momento si escludono responsabilità da parte di terzi.

Incidente mortale nel Messinese, muore ragazzo di 26 anni

La seconda tragedia in poche ore nel centro messinese. Incidente mortale nella notte a Milazzo, in provincia di Messina. L’incidente nei pressi di un semaforo lungo l’asse viario poco prima di piazza XXV Aprile, prima delle 4 del mattino. A perdere la vita un ragazzo di ventisei anni che stava facendo rientro a casa con la moto dopo una serata trascorsa con gli amici in un locale.

Da ricostruire la dinamica dell’incidente

L’incidente sarebbe stato autonomo. Pare che dopo aver perso il controllo del mezzo a due ruote il giovane sia andato a sbattere contro un palo dell’illuminazione pubblica per poi finire sull’asfalto, mentre la moto è scivolata in avanti. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi e per cercare di ricostruire la dinamica.

Il ragazzo morto sul colpo

Sul posto anche l’intervento dei Carabinieri e di un’ambulanza del 118 che però non può che constatare la morte del ragazzo: morte probabilmente immediata.