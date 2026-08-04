Riaperto oggi al transito il Ponte Mella, situato al km 27,036 della strada statale 113 dir “Settentrionale Sicula”, in località San Saba, nel territorio comunale di Messina. Ad annunciarlo è stato l’Ente strade Anas.

Riapertura dopo il sopralluogo tecnico

La riapertura è avvenuta al termine del sopralluogo tecnico necessario alla verifica dell’opera. Nel profondo rispetto del dolore del popolo messinese per la tragedia di Pistunina, Anas si è astenuta da qualsiasi forma di celebrazione.

I lavori, per un investimento complessivo di circa 937 mila euro, hanno riguardato la messa in sicurezza e la ricostruzione della scarpata danneggiata dall’evento alluvionale del 2 febbraio 2025, oltre al restauro statico del ponte.

È stato realizzato un nuovo impalcato al di sopra dell’arco storico in muratura, preservato e sollevato dalla funzione portante. L’intervento ha compreso anche il consolidamento delle fondazioni e del rilevato stradale, l’installazione delle nuove barriere di sicurezza e la posa della pavimentazione e della segnaletica.

Un nuovo collegamento sicuro

“In un momento di così profondo dolore per Messina, il pensiero di tutta Anas va alle vittime del crollo di Pistunina, ai feriti e alle famiglie coinvolte. Esprimo inoltre profonda gratitudine ai soccorritori impegnati senza sosta. Oggi, senza alcuna enfasi celebrativa, restituiamo alla comunità di San Saba un collegamento sicuro e pienamente funzionale. Il Ponte Mella è stato completamente riqualificato, preservando l’antico arco in muratura e realizzando un nuovo impalcato. Anas è e continuerà a essere vicina alla comunità messinese” ha detto Nicola Montesano, Responsabile della Struttura Territoriale Anas Sicilia.

Domani l’ultima posa del Ponte Corleone a Palermo

Domani, invece, dal lato opposto della Sicilia avverrà la messa in posa dell’ultimo concio prefabbricato del Ponte Corleone lungo Viale Regione siciliana. come per le altre opere analoghe chiusure a singhiozzo della strada previste di breve durata e comunque in orario notturno e all’aòba per limitare al massimo i disagi