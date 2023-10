Per cause in corso di accertamento ha sbandato

Altra tragedia nelle strade siciliane, un uomo a Messina nella notte scivola con la moto che stava guidando e muore dopo aver battuto la testa con estrema violenza sull’asfalto. Per lui non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi scattati in tempi brevissimi. Quando l’ambulanza è arrivata sul posto il centauro aveva già perso la vita.

I primi accertamenti

A perdere la vita un 35enne. Stando ai primi accertamenti della polizia municipale non ci sarebbe nessun’altro veicolo coinvolto. Ma su questo aspetto sono ancora in corso alcune verifiche da parte dei caschi bianchi. Dalla prima ricostruzione pare che il 35enne alla guida della moto sia scivolato all’altezza di via Palmara. La caduta è stata violenta al punto che l’impatto con l’asfalto gli è costato la vita. Sul posto un’ambulanza del 118 ma il personale sanitario non ha potuto far nulla. Al loro arrivo il cuore del centauro aveva già smesso di battere.

Il mese scorso altra vittima

Il territorio messinese ha pagato in questi ultimi mesi un alto tributo in termini di vite umane per incidente stradali. Il mese scorso altra centauro morto sempre a Messina città. A perdere la vita un uomo di 60 anni, D.P., originario dello Sri Lanka. L’uomo percorreva la via Consolare Pompea, vicino il villaggio Sant’Agata, a bordo di uno scooter quando si è scontrato con un’auto.

Sempre il mese scorso a Palermo una giovane di 31 anni è morta mentre si trovava in bici in via Giulio Bonafede una traversa di via Leonardo da Vinci a Palermo. Laura Spatola mentre pedalava si è sentita male ed è caduta. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarla ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e della polizia municipale. E’ intervenuto anche il medico legale.

