Uno scontro tra auto e moto ha provocato una vittima nel messinese nella strada che collega Novara di Sicilia a Mazzarà Sant’Andrea.

A essere coinvolti un’auto e una moto che, per cause ancora da accertare, si sarebbero scontrati violentemente in maniera frontale. Ad avere la peggio, Giuseppe Santamaria, 49 anni, di Merì.

L’incidente sulla statale 158 a 5 chilometri circa dal centro di Novara di Sicilia.

Sono intervenuti i carabinieri di Novara di Sicilia e del Nucleo Radiomobile di Barcellona.

Giuseppe Santamaria era conosciuto anche a Barcellona Pozzo di Gotto anche per la sua passione calcistica ed ha indossato anche la maglia dell’Orsa Barcellona.

Lu sue condizioni sono apparse subito gravi ai sanitari del 118. Infatti, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, che l’ha trasportato in codice rosso al policlinico di Messina, dove è purtroppo deceduto.

I militari della sezione Radiomobile di Barcellona e quelli della stazione di Novara hanno effettuato tutti i rilievi del caso per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

In zona il traffico ha subito notevoli rallentamenti.

