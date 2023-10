Di scena la sesta edizione

È partito questa mattina il Seacily 2023, il salone della nautica che, dopo cinque anni di permanenza a Palermo, si sposta nel messinese. Da oggi sino a domenica 22 ottobre, dalle 10 alle 18, l’appuntamento sarà infatti al “Marina di Capo d’Orlando”. Si alterneranno momenti di dibattito, approfondimenti, turismo, mostre, attività dimostrative con la federazione regionale canoa-kajak. Si terrà anche una visita alle unità navali della guardia di finanza e della guardia costiera.

“Settore in espansione”

“Eventi ed iniziative che creano un’immagine positiva della nostra Sicilia danno una visione attrattiva della nostra Isola. Il tutto si collega linearmente alla produttività, come quella del settore nautico – dice l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo -. Proprio per questo accogliamo con grande soddisfazione Seacily 2023, il più grande salone nautico siciliano. E’ una conferma in ambito imprenditoriale e commerciale, per i siciliani e non, amanti del mare. Il settore della nautica è un settore vivo e trainante per la nostra Sicilia. Lo testimonia la presenza in tutte le province della Sicilia di aree portuali di grande importanza. Un mercato in espansione con un’industria nautica che si è lasciata pienamente alle spalle le difficoltà degli anni precedenti”.

Il format collaudato

Un format ormai collaudato all’interno del quale all’esposizione delle barche ed alle prove a mare si unisce la realizzazione di numerose attività tese alla valorizzazione della blue economy. Ci si immerge in un mondo di nautica, sostenibilità e opportunità di business dove sono presenti i leader del settore con workshop, conferenze, ispirazione e networking.

Oltre 100 brand

In questa sesta edizione si è registrata un’accurata selezione di tutto il meglio dal mondo della nautica con oltre 100 brand tra sponsor ed espositori. Un evento che è una vera e propria celebrazione delle eccellenze della nautica, un luogo di incontro per tutti gli appassionati del mare e non solo. La missione degli organizzatori è coltivare e rinnovare l’interesse comune per l’intero settore nautico, promuovendo nel contempo la salvaguardia e il rispetto della preziosa risorsa mare.

