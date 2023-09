La squadra politica dell’assessore alle Attivià Produttive, Edy Tamajo continua a crescere nella provincia di Palermo. Sono passati nelle fila di Forza Italia: il sindaco di Scillato, Gil Cortina e Nico Cirritto assessore del comune di Gratteri.

“Rimango nel partito in cui milito da anni ed approdo nel gruppo di Edy Tamajo nel quale sono convinto che possiamo lavorare bene, per tutto il territorio delle Madonie. La mia scelta è stata dettata dall’amicizia e dalla ottima prospettiva politica che ho nei riguardi dell’assessore Tamajo”. Afferma il sindaco di Scillato Gil Cortina.

“Massima fiducia in Tamajo”

“Massima fiducia per l’assessore Tamajo, persona di grande cultura e volto pulito e giovane della politica siciliana. Sono certo che il suo lavoro porterà enormi benefici, rispetto alla nostra compagine sul territorio di Gratteri”. Dichiara Nico Cirritto.

“Stiamo lavorando per costruire una dimora per tutti i siciliani che vogliono avvicinarsi a un progetto che punta a trasformare il nostro partito nel centro permanente della politica palermitana e di tutta l’Isola. Chi aderisce, se è persona perbene, è benvenuto; come il sindaco Cortina e l’assessore Cirritto con i quali sono convinto che faremo un ottimo lavoro”, dice Edy Tamajo.

Le precedenti adesioni a Pollina

“Insieme ai consiglieri Musotto e Solaro abbiamo fatto una scelta netta e chiara aderendo a Forza Italia – afferma Sarrica, già sindaco del comune madonita per un decennio (2000-2010) nonché vicepresidente del Parco delle Madonie nello stesso periodo – . Ma soprattutto abbiamo sposato il progetto politico di Edy Tamajo, presente senza sosta con fatti e concretezza più che mai nel nostro territorio. Un fuoriclasse della politica. Nei prossimi giorni ci saranno altre adesioni al partito di amministratori di altri comuni delle Madonie e non solo presenti al dibattito”.

“Benvenuto a Pino Sarrica, Giulio Musotto e Maria Solaro. La loro storia politica è in linea con i nostri valori e con il partito di Forza Italia. Quell’area moderata del Paese con determinati valori; sempre a contatto con la gente ed il territorio. Sono convinto che a Pollina e in tutto il circondario, attraverso il nostro lavoro per il bene comune faremo grandi cose”. Queste le parole dell’assessore alle Attività Produttive a seguito dell’incontro a Pollina alla presenza di tanti amministratori dei comuni limitrofi.

