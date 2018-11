In occasione del derby siciliano Igea Virtus – Marsala, che si terrà domenica 4 novembre alle 14:30, hanno parlato a BlogSicilia i due tecnici, rispettivamente: Giacomo Tedesco e Ignazio Chianetta.

L’Igea Virtus ha appena cambiato allenatore e l’ex giocatore di Palermo e Catania ha fatto il suo esordio con la Nocerina (sconfitta 2 – 1), con un’ottima prestazione in casa della seconda in classifica. Per Chianetta, invece, pareggio 0 – 0 tra le mura amiche contro la Turris.

Parla Tedesco: “Ho preso la squadra da poco e ho trovato un ambiente che viene da cinque sconfitte consecutive. Non è facile quindi. Tuttavia ho visto che la gente (calciatori e tifosi), ha voglia di tirarsi fuori da questa situazione. I supporter ci lasciano lavorare in tranquillità e possiamo fare una bella partita con il Marsala”.

“La Nocerina? Abbiamo perso 2 – 1 in casa loro che sono secondi. Senza dimenticare che abbiamo subito gol solo da calcio piazzato. Ho un rammarico: l’arbitro ha fischiato spesso a senso unico, c’erano delle situazioni importanti per noi che non sono state sanzionate. Penso che la Nocerina darà fastidio al Bari che è la strafavorita”.

Sul match contro il Marsala: “Mi aspetto che i miei ragazzi ripropongano ciò che proviamo durante la settimana, sono fiducioso. Di fronte troveremo una squadra più esperta di noi, ma se ripetiamo quanto fatto a Nocera possiamo farcela. Speriamo che il risultato sia favorevole. Salvezza? Siamo giovani ma ci credo. Qualche risultato ci darà fiducia”.

Parla Chianetta: “E’ il primo anno che facciamo la D. Dobbiamo consolidarci al momento, quindi puntiamo alla salvezza. Il nostro lavoro è mirato a mantenere serenamente la categoria e magari valorizzare qualche giovane, come Giappone (portiere n.d.r.)”.

“Siamo in una buona posizione, ce lo aspettavamo. Sono felice visto che abbiamo già affrontato cinque o sei squadre di vertice, soprattutto il Bari. Penso che i pugliesi vinceranno il campionato, oltre loro dico la Turris: ci abbiamo giocato contro e ritengo siano un’ottima squadra”.

Sulla società: “La dirigenza ci ha pagato tutti gli stipendi. Non è una società poco seria, anzi. E’ chiaro che la longevità dipenderà anche dalla voglia dei tifosi. Non si vive solo di sponsor, il seguito della nostra gente allo stadio è fondamentale per fare cassa. Poi conterà anche la volontà dei soci di continuare. In linea di massima possiamo avere un grande futuro”.

Sul match contro l’Igea Virtus: “Ci aspetta una partita complicata. Soprattutto perchè quando si cambia allenatore arrivano sempre stimoli nuovi. Inoltre Tedesco ha grande esperienza e li avrà preparati bene. Dai miei però, – continua Chianetta -, mi aspetto un riscatto: con la Turris non mi sono piaciuti”.