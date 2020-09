La tragedia a Millazzo

Tragedia nelle acque di Milazzo. Un sottufficiale delle Capitaneria di Porto è morto per salvare un ragazzo che aveva sfidato il mare nonostante il mare mosso con onde alte 7 metri.

Il corpo senza vita di Aurelio Visalli, il sottufficiale della Guardia Costiera è stato trovato poco dopo le 8.

Il sottufficiale ieri si è buttato in mare a Milazzo assieme ad altri due colleghi per salvare un adolescente in balia delle onde altre oltre sette metri.

Era disperso dalla tarda mattinata di ieri, quando è stato lanciato l’allarme e sono subito partite le ricerche della Capitaneria di porto.

Il militare aveva salvato il ragazzo che nonostante il mare in tempesta si era tuffato assieme ad un altro adolescente per un bagno.