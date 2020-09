Nelle acque di Milazzo

Un sottufficiale della Guardia Costiera si è buttato in mare a Milazzo assieme ad altri due colleghi per salvare un adolescente in balia delle onde altre oltre sette metri, ma non è riuscito a raggiungere la motovedetta da cui si era tuffato e ora è disperso.

Il militare ha salvato il ragazzo che nonostante il mare in tempesta si era tuffato assieme ad un altro adolescente per un bagno.

Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi e le ricerche del sottufficiale sono ancora in corso. Un aereo della Guardia costiera sta sorvolando la lunga litoranea di ponente ed una motovedetta d’altura ha lasciato gli ormeggi a Lipari. Un rimorchiatore aveva mollato gli ormeggi dal porto di Milazzo, però, si è dovuto arrendere a Capo Milazzo, per il forte vento e le onde che hanno raggiunto 10 metri di altezza.

Il comandante generale della guardia costiera ha lasciato Roma e dovrebbe arrivare a Milazzo fra qualche ora.

E proprio Milazzo nei giorni scorsi, suo malgrado è stata protagonista di un altro incidente, questa volta sul lavoro.

Due capoturno di 47 e 55 anni sono rimasti coinvolti in un incidente nella Raffineria di Milazzo.

Una manichetta di acqua calda ha ceduto investendo i due operai che, secondo le prime ricostruzioni, stavano assistendo alla bonifica di una pompa di carico.