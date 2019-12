Cento interventi dei vigili del fuoco

Una notte di inferno per i palermitani per le raffiche di vento che sono arrivate fino a 100 chilometri orari. Gli esperti l’avevano battezzata la tempesta di Santa Lucia.

Ed in effetti da ieri sera in alcune zone di Palermo il vento ha provocato gravissimi danni. Ecco nuove foto e video di quanto successo.

In questo momento i vigili del fuoco stanno proseguendo gli interventi. Solo ieri sono stati un centinaio, ma ce ne sono ancora in coda da verificare.