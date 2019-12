Decine gli interventi dei vigili del fuoco

Raffiche di vento molto forte stanno creando gravi danni a Palermo. Diversi gli alberi finiti sulle auto e per strada.

E’ successo al Foro Italico, nella zona di Mondello e Valdesi e Partanna Mondello e in corso Tukory.

Qui gli alberi sono caduti davanti ad una rosticceria dove tanti avventori stavano mangiando le arancine. Anche a piazza Bologni il vento ha sradicato un gazebo. Anche in piazza Croci il vento ha spazzato alcune palme.

Crolli di alberi anche nei pressi della palazzina cinese e forti volate anche sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo. Nei pressi dello svincolo di Tommaso Natale c’è un bagno chimico finito sull’asfalto.

Altri locali hanno dovuto smontare i gazebo che rischiavano di volare via spazzati dal vento. Tantissimi gli interventi dei vigili del fuoco, di polizia e carabinieri.

Alcune pensiline sono volate via come anche le moto fatte cadere dalle folate di vento.

La strada provinciale 57 per San Martino delle Scale è bloccata per numerosi alberi finiti su strada. I danni sono davvero parecchi anche in provincia dove la bufera di vento sta mettendo in ginocchio l’intero territorio.

Il bilancio è ancora provvisorio.