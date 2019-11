Decine di chiamati ai vigili del fuoco

Disagi per il forte vento dalla scorsa notte a Palermo. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per pali delle telecomunicazioni pericolanti, cartelloni pubblicitari e tettoie che sono finite in strada.

I pompieri sono stati chiamati in via Pecori Giraldi dove una copertura è stata messa in sicurezza e in via Tommaso Marcellini per un palo Telecom che rischiava di finire per strada.

In azione le squadre di soccorso questa mattina in via Ruggero Settimo per il distacco di intonaco da un palazzo. Alberi su strada anche in via Wagner, viale Regione Siciliana e via principe di Belmonte.

Gli uomini dell’Anas e i pompieri stanno operando anche sulle autostrade e sulle statali dove diversi rami sono finiti sulla sede stradale creando pericolo agli automobilisti.

Disagi alla guida anche nel percorrere i viadotti per le forti raffiche di vento.