Vento forte a Pantelleria gli aerei non volano

Il forte vento di scirocco sta provocando alcuni disagi nel capoluogo siciliano. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi finiti su strada come ad esempio in via Malaspina dove un grosso tronco è finito su un’auto parcheggiata, o in via Pecoraino nel quartiere Brancaccio e in via Villagrazia gli alberi sono finiti sulla strada.

Qualcuno in contrada Inserra, sopra l’ospedale Cervello ha appiccato le fiamme alla vegetazioni. I pompieri sono impegnati a spegnere l’incendio. I voli a Palermo sono regolari.

Non per e da Pantelleria. Il forte vento di scirocco ha già fatto cancellare due voli quello delle 10 dall’isola nel Mediterraneo e quello delle 11 dall’aeroporto Falcone Borsellino.

L’isola di Ustica a causa del forte vento è rimasta isolata. Sia l’aliscafo che il traghetto al momento sono rimasti in banchina.