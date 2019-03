"credo nella funzione sociale ed etica della polizia"

“Sono felicissimo di essere qui e grato al capo della polizia per questa opportunità che mi viene data. Sono contento di lavorare in questa realtà che conosco. Io però Messina me la devo meritare e per questo metteremo con i miei colleghi tutto il nostro impegno, la nostra dedizione, il nostro sacrificio per dare alla città e ai cittadini la migliore risposta in termini di sicurezza e vivibilità in generale”.

Lo ha detto stamani durante una conferenza stampa il nuovo questore di Messina Vito Calvino. “Credo molto nella funzione sociale ed etica della polizia – ha aggiunto – dobbiamo anche essere pronti ad intercettare le problematiche dei cittadini più bisognosi e cercheremo di farlo attraverso anche le iniziative nelle scuole per la prevenzione. Il punto di partenza è dare continuità a ai questori che mi hanno preceduto e che hanno guidato una macchina di alto livello che ha conseguito risultati straordinari, ove sarà possibile cercheremo di migliorare nei target che emergeranno dalle criticità e dalle contingenze del territorio attraverso analisi, pianificazione e confronti continui. L’obiettivo è quello di fornire con l’attività quotidiana le migliori risposte alle domande dei cittadini che hanno bisogno di avere risposte nell’ambito della criminalità organizzata, della microcriminalità, nel cyberbullismo, le scommesse on line il traffico stupefacenti“.