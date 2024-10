Nella giornata di ieri, agenti del Distaccamento Polizia Stradale di S. Agata di Militello, hanno effettuato mirate verifiche dei cantieri esistenti nella tratta A20 Messina – Palermo e, nei confronti di uno di questi, irregolare, è scattata l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 1.732,00 e l’immediata sospensione delle attività sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Segnaletica errata nella galleria Rocca

L’illecito amministrativo è stato accertato all’interno della galleria artificiale Rocca, direzione Messina, ove insiste un doppio senso di circolazione per lavori in corso; gli agenti hanno, infatti, constatato l’errata apposizione della segnaletica temporanea, difforme rispetto agli schemi previsti da apposito decreto ministeriale.

Ripristino della sicurezza per gli automobilisti

Al termine delle verifiche, come previsto dalla normativa vigente, è stato imposto il ripristino delle regolari condizioni a salvaguardia della sicurezza degli automobilisti e dell’incolumità pubblica.

Controlli continui per la sicurezza stradale

La Polizia Stradale di Messina, nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero delle Infrastrutture, continuerà le attività di verifica del rispetto delle normative relative all’apposizione della segnaletica stradale in presenza di cantieri, specie in area autostradale, al fine di innalzare i livelli di sicurezza degli utenti in transito e degli operai addetti alle lavorazioni.

Tragedia sull’A18, un ragazzo morto e 2 feriti gravi in un incidente stradale

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sull’autostrada A18 Messina-Catania, causando la morte di un bambino e il ferimento grave dei genitori. L’incidente è avvenuto intorno alle 6:00 al chilometro 48 in direzione Messina, tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giardini Naxos. Un piccolo autocarro che trasportava prodotti alimentari si è ribaltato autonomamente. Un furgone che sopraggiungeva non è riuscito ad evitarlo, impattando violentemente contro il mezzo incidentato. A bordo dell’autocarro viaggiava una famiglia composta da padre, madre e figlio. Il ragazzo, Matteo Urzì, 20 anni, residente a Piedimonte Etneo passeggero di uno dei veicoli coinvolti, è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto. I genitori, in gravi condizioni, sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Taormina. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.

