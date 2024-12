Immerso nel cuore vibrante della Sicilia, lo Spazio Laboratorio Orlando Contemporaneo (LOC) si erge come un faro di innovazione artistica, un luogo dove la creatività si fonde con la ricerca e l’espressione contemporanea trova la sua dimora. Istituito nel 2012 grazie al sostegno dei Fondi Europei POR FERS 2007/2013, il LOC ha saputo trasformare una visione ambiziosa in una realtà tangibile, diventando un punto di riferimento per artisti, appassionati e curiosi.

Un hub culturale dinamico

Varcando la soglia del LOC, si entra in un mondo di stimoli culturali, un caleidoscopio di mostre, installazioni, presentazioni di libri, proiezioni, workshop interdisciplinari e laboratori creativi. Le residenze per artisti, fiore all’occhiello del progetto, offrono un’opportunità unica di immersione nel tessuto locale, favorendo lo scambio di idee e la nascita di nuove collaborazioni.

Parte integrante della Rete Museale Siciliana

Il LOC non è un’isola, ma un nodo vitale nella rete culturale siciliana. Parte integrante della Rete dei Musei Comunali promossa da ANCI Sicilia, il LOC contribuisce attivamente alla valorizzazione e promozione del patrimonio museale regionale, connettendosi a un network di 88 comuni e 180 musei, un tesoro di storia, arte e tradizioni.

Un’eredità artistica: la Pinacoteca Comunale “Tono Zancanaro”

Le radici del LOC affondano nella storia artistica di Capo d’Orlando. Situato all’interno della Pinacoteca Comunale intitolata all’artista veneto Tono Zancanaro, il LOC custodisce una preziosa collezione permanente di quasi 500 opere d’arte contemporanea, un’eredità delle Rassegne “Vita e Paesaggio di Capo d’Orlando” che, a partire dal 1955, hanno tessuto un legame indissolubile tra la città e l’arte.

Dalla videoarte all’internazionalizzazione: un percorso di crescita

Nato con l’obiettivo di creare un laboratorio di videoarte, il LOC ha superato le aspettative iniziali, grazie alla dedizione e alla passione di un team che ha creduto nel progetto. Con un approccio innovativo e autogestito, il LOC si è trasformato in uno spazio multifunzionale, un laboratorio di idee e sperimentazioni artistiche.

Residenze artistiche e workshop: un dialogo tra artisti e territorio

Sotto la guida esperta del curatore Marco Bazzini, ex direttore del Museo Pecci di Prato, il LOC ha aperto le sue porte ad artisti di fama nazionale e internazionale, offrendo loro la possibilità di vivere e creare in un contesto stimolante. I workshop specializzati, organizzati in collaborazione con gli artisti in residenza, diventano momenti di incontro e confronto, arricchendo il panorama culturale locale.

Laboratori per la comunità

Il LOC non è solo un luogo di esposizione, ma anche un centro di formazione e partecipazione. I laboratori organizzati dal LOC coinvolgono giovani e residenti, promuovendo la cultura e la creatività in tutte le sue forme. Il Laboratorio UBU, un progetto di scenografia e recitazione teatrale durato quattro anni, è un esempio concreto di come l’arte possa diventare uno strumento di crescita e inclusione sociale.

Collaborazioni internazionali

Lo sguardo del LOC si estende oltre i confini nazionali, grazie a collaborazioni internazionali che arricchiscono il programma e aprono nuove prospettive. La partnership con Sinopsis Australis ha dato vita a un programma di residenze d’arte tra Italia e Sud America, creando un ponte tra culture e favorendo lo scambio di esperienze tra artisti italiani e cileni.

Un nodo globale dell’Arte

Il LOC si inserisce in un network globale dell’arte contemporanea, grazie alla partecipazione al Proyecto Empeno, un progetto itinerante che coinvolge artisti da tutto il mondo. La collaborazione con la Fondazione Mudima di Milano ha portato a Capo d’Orlando mostre di artisti di fama internazionale, come Yoko Ono, Takashi Murakami e Keith Haring, trasformando il LOC in una tappa imprescindibile per gli amanti dell’arte.

Un calendario ricco di eventi

Il calendario del LOC è un susseguirsi di eventi, mostre tematiche con opere della collezione permanente, mostre personali e collettive di giovani artisti emergenti, e mostre internazionali di incisioni in collaborazione con l’Associazione Nazionale Incisori Contemporanei. Un’offerta variegata che soddisfa i gusti di un pubblico eterogeneo.

Una visione per il futuro

Il Sindaco Franco Ingrillì ribadisce l’impegno del Comune di Capo d’Orlando per la promozione della cultura, riconoscendo nel LOC un motore di crescita e innovazione. Un luogo del contemporaneo indipendente, un laboratorio di nuove visioni, un patrimonio per la comunità.

