dall'8 luglio al 18 settembre la 40esima edizione della rassegna

Nell’anno in cui si celebra la sua 40esima edizione, la Fondazione Taormina Arte sarà il “cuore pulsante” degli spettacoli dell’estate siciliana.

Dall’8 luglio al 18 settembre un cartellone ricco di musica, cinema e danza

Dopo l’apprezzato appuntamento inaugurale di domenica scorsa con la “Greater Twin Cities Youth Symphonies”, diretta da Mark Russel Smith, e dopo la 68esima edizione del Taormina Film Fest (26 giugno -2 luglio) Taormina Arte metterà in scena dall’8 luglio al 18 settembre 2022, un cartellone ricco di appuntamenti di musica, cinema e danza, all’insegna una variegata offerta artistica che promette di appassionare un ampio pubblico di tutte le generazioni.

Il cartellone e’ stato presentato nella mattinata di sabato 25 giugno presso l’Assemblea Regionale, a Palermo, alla presenza della Sovrintendente della Fondazione TaoArte, Ester Bonafede e del Commissario Straordinario della Fondazione TaoArte, Bernardo Campo. E’ intervenuto inoltre il sindaco di Taormina, Mario Bolognari.

Ben cinque spettacoli in prima nazionale

Nell’estate del ritorno alla normalità dopo la pandemia, Taormina Arte – con l’impegno dei soci fondatori dell’ente Regione Siciliana e Comune di Taormina – proporrà una lunga stagione di intrattenimento all’insegna della qualità, con il ritorno alle produzioni a cura dell’ente culturale e ben cinque spettacoli in prima nazionale.

Bonafede: “Intrattenimento e formazione delle nuove generazioni attraverso l’arte e la cultura”

“Siamo in un momento storico importante, questa è la stagione che arriva dopo un lungo e sofferto momento di pandemia – spiega la Sovrintendente della Fondazione Taormina Arte, Ester Bonafede -. Mi sono insediata di recente nel ruolo di Sovrintendente e in questa sfida porto con me una lunga esperienza acquisita da membro del CdA del Teatro Massimo per 8 anni e sovrintendente per altri 7 anni e mezzo dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, oltre che di assessore regionale. Taormina Arte non è una realtà come le altre, è una fondazione di grande prestigio, il cui brand è quello di un territorio con una vocazione turistica e culturale internazionale ed è questa la dimensione e la prospettiva che TaoArte vuole tornare ad esprimere. La Fondazione si sta lasciando alle spalle recenti stagioni complicate, già da quest’anno vogliamo riprenderci un ruolo di assoluto rilievo e avremo diverse produzioni in prima nazionale. La Fondazione vuole tornare ad avere una valenza strategica di intrattenimento di assoluta qualità ma anche la capacità, in qualche modo, di educare e formare attraverso l’arte e la cultura le nuove generazioni”.

Quattro grandi eventi al Teatro Antico

Il cartellone dell’estate 2022 prenderà avvio con quattro grandi eventi al Teatro Antico targati Taormina Arte Quaranta: l’8 luglio l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, con la direzione del maestro Lorenzo Viotti e le musiche di Schoenberg, Tchaikovsky; il 10 luglio il Gala Belliniano con l’Orchestra e Coro del Teatro Massimo “Vincenzo Bellini” di Catania, la magia delle musiche di Bellini, Donizetti, Rossini ed un cast d’eccezione: PrettyYende (soprano), Francesco Demuro (tenore), Fabrizio Maria Carminati (direttore). Il 15 luglio al Teatro Antico, sempre nell’ambito del cartellone di Taormina Arte, uno degli eventi più attesi dell’estate siciliana con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta dal grande maestro sud-coreano Myung-Whun Chung, una delle “bacchette d’oro” della musica mondiale. Saranno proposte musiche di L. van Beethoven con la Sinfonia n. 6 “Pastorale” e la Sinfonia n. 7 in A maggiore Op.92. Il 16 luglio La Grande Opera in Jazz, con Danilo Rea e le Stelle del Canto: Maria Callas, Luciano Pavarotti, Mario Del Monaco, Beniamino Gigli, G. Lauri Volpi.

Il 9 luglio annullo filatelico speciale, gli appuntamenti alla Casa del Cinema

Il 9 luglio, intanto, alla Casa del Cinema, in Corso Umberto, si terrà la celebrazione del Quarantennale di Taormina Arte con un annullo filatelico speciale, su cartolina ricordo, per celebrare la storia dell’ente. Nella stessa data del 9 luglio, alla Casa del Cinema, TaoArte ospiterà Italiafestival, la prestigiosa associazione nazionale che oggi rappresenta ben 38 festival italiani e 6 reti di festival che operano nell’ambito musicale, teatrale, della danza e delle arti performative in genere, della letteratura e di altre manifestazioni artistiche. Tra i soci di ItaliaFestival c’è anche Taormina Arte che prenderà parte ad una giornata nella quale si prevede l’assemblea ed il consiglio direttivo di questa realtà nata nel 1987 in seno all’Agis, l’Associazione Generale dello Spettacolo.

Alla Casa del Cinema, dal 15 luglio al 30 settembre, si terrà la Mostra di Scultura “Forme”, di Giuseppe Cuccio.

Il 3 agosto l’Orchestra Sinfonica Siciliana

La leggenda della musica Anni Ottanta rivivrà il 3 agosto al Teatro Antico per Taormina Arte – Musica con The Queen – Barcelona Opera Rock, sulle note appassionanti e vibranti dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, diretta da Roberto Molinelli.

Spazio anche alla danza

Dopo la pausa di Ferragosto si riparte il 23 agosto con un altro grande evento per Taormina Arte – sezione Danza con Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, coreografie di Aurelie Mounier e la Compagnia Opus Ballett. Il 25 e 26 agosto al Palazzo dei Congressi per Taormina Arte – Teatro lo spettacolo “Amore” di Spiro Scimone con Spiro Scimone, Francesco Sframeli, Gianluca Cesale. Il 27 agosto al Palazzo dei Congressi Anima Mundi, della Compagnia Neon.

Il tributo ad Ennio Morricone

Sarà un mese ricco di eventi anche settembre e la sera del 2 al Teatro Antico spazio alla musica d’autore con “Absolutely…Ennio Morricone”: al pianoforte Gilda Buttà e al violoncello Luca Pincini, in una serata speciale all’insegna delle più belle musiche dell’indimenticato compositore e direttore d’orchestra scomparso nel 2020.

Altri appuntamenti da non perdere

Il 3 settembre Suite dei Templi di compositori vari, con la direzione di Alberto Maniace e l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera; il 5 settembre una prima nazionale al Palazzo dei Congressi: spazio alla danza con “Scatola”, coreografie di Mariangela Bonanno, Alice Rella, Giorgia di Giovanni; la voce del soprano Martina La Malfa, Elio Crifò voce recitante e la regia di Valerio Vella. Si esibirà nell’occasione la Compagnia di danza Marvan Dance Group, e Sinfonietta Band Orchestra.

Il 6 settembre una prima nazionale, il 7 “I miei occhi cambieranno”

Il 6 settembre al Teatro Antico una prima nazionale per la Fondazione Taormina Arte, in coproduzione con il Teatro Stabile d’Abruzzo, La Misteriosa Fiamma della Regina Loana di Umberto Eco, con la regia di Giuseppe Di Pasquale, con Ninni Bruschetta e Viola Graziosi (musiche di Giorgio Conte). Il 7 settembre andrà in scena al Palazzo dei Congressi lo spettacolo “I miei occhi cambieranno”, dal diario di Celeste Brancato con la regia di Gianpiero Cicciò, con Federico De Cola.

L’8 settembre la Palermo Classica Symphony Orchestra

L’8 settembre si esibirà per la Fondazione TaoArte la Palermo Classica Symphony Orchestra, con la pianoforte Yekwon Sunwoo e la direzione di Roberto Beltran. Saranno proposte la Sinfonia n.9, in Mi minore, op.95 “Dal nuovo mondo”, di Sergey Rachmaninov; concerto per pianoforte e orchestra n.3 in Re Minore Op.30.

Lo spettacolo “Sicilitudine”

Il 9 settembre al Palacongressi un’altra prima nazionale, prodotta dalla Fondazione TaoArte: sarà la volta dello spettacolo “Sicilitudine”, con Fabrizio Bosso (tromba) e Elio Crifò (voce recitante), con l’Orchestra a Plettro Città di Taormina, la storica ensemble taorminese – diretta dal maestro Antonino Pellitteri – che negli anni è diventata una realtà di livello internazionale, conosciuta ed apprezzata per l’abilità della sua formazione orchestrale.

“Nella Magia delle Fiabe” di Marco Savatteri

Il 10 settembre al Parco Trevelyan, ancora in prima nazionale, “Nella Magia delle Fiabe”, scritto e diretto da Marco Savatteri, che ritorna a Taormina dopo la magica esperienza degli anni scorsi in cui mandò in scena il suggestivo evento dell’alba al Teatro Antico. Parteciperà l’Associazione Culturale “Casa del Musical”.

La conclusione della stagione con due spettacoli in prima nazionale

La stagione si concluderà con altri due spettacoli in prima nazionale: il 17 settembre al Palacongressi, “Il Fantasma dell’Opera” di Gaston Leroux, con Fabio Lannino alla chitarra e al contrabbasso, Diego Spitaleri al pianoforte, Antonino Saladino al violoncello e Francesco Jr Foresta alla marimba e le percussioni. Un film muto con accompagnamento musical dal vivo. Ed il 18 settembre l’appuntamento che chiuderà il cartellone estivo, al Parco Trevelyan, Il mondo è una unità – Franco Basaglia e Antonio Gramsci, del regista Claudio Ascoli, con la compagnia teatrale Chille de la Balanza.

I concerti al Teatro Antico in collaborazione con i privati

Nel cartellone di Taoarte trovano spazio anche diversi concerti al Teatro Antico, in collaborazione con i management privati, e dopo le due serate speciali dell’11 e 12 giugno scorso con Il Volo, sarà la volta di: Jethro Tull (11 luglio), quindi il ritorno al Teatro Antico dei Simple Minds (12 luglio) ed il vincitore dell’edizione 2022 del Festival di Sanremo Mahmood (18 luglio); il 19 luglio Johnny Greenwood; il 24 luglio Gazelle e il 27 luglio Paolo Nutini. E poi il 4 Brunori Sas, il 5 agosto Jimmy Sax, il 6 agosto Ben Harper, il 26 agosto Tommaso Paradiso. E poi doppio appuntamento in musica con due miti della musica italiana: Antonello Venditti e Francesco De Gregori il 27 e 28 agosto in concerto al Teatro Antico. Il 10 settembre Teatro Antico ancora musica con Angelo Pintus. L’11 settembre, inoltre, e’ previsto l’evento Talenti per il Cinema (Una ragazza per il cinema).