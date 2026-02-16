Agenti della Polizia di Stato di Messina hanno arrestato un trentottenne messinese colto in flagranza di reato per tentata rapina, avvenuta nel centro cittadino ai danni di un farmacista che, dopo il turno di lavoro, stava rientrando presso la propria abitazione.

I fatti risalgono alla sera di domenica 8 febbraio, quando i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Messina sono intervenuti a seguito di una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112.

Secondo quanto ricostruito, l’aggressore avrebbe pedinato la vittima fino all’androne di un palazzo, aggredendola alle spalle nel tentativo di sottrarle il borsello contenente l’incasso della giornata, ammontante a circa duemila euro.

Il provvidenziale intervento di un passante e il successivo rapido intervento degli agenti delle Volanti hanno evitato il peggio: gli agenti hanno bloccato il malvivente sul posto, mentre il farmacista presentava ancora segni di percosse sul collo.

Arrestato in flagranza di reato, l’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto al carcere di Gazzi in attesa della convalida dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari.