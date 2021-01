Lite degenera in sparatoria

Al culmine di una lite spara un colpo di pistola ai danni di un vicino. Per questo un 80enne è stato arrestato dai Carabinieri. L’accusa è di tentato omicidio.

Questa notte, i Carabinieri della Stazione di Terme Vigliatore e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno arrestato in flagranza di reato F.P., 80enne, pensionato, incensurato, ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio aggravato. I Carabinieri sono stati allertati intorno alle ore 19 del 4 gennaio dai sanitari del 118 che, a seguito di una ferita da colpo di arma da fuoco, avevano soccorso il 64enne R.L., di Terme Vigliatore, funzionario pubblico. Anche grazie alle dichiarazioni rese nell’immediatezza dalla vittima, i militari hanno ricostruito l’accaduto ed individuato il presunto autore.

In particolare, intorno alle ore 17, a Rodi Milici (ME) la vittima aveva avuto una lite con l’anziano F.P., per questioni di vicinato dei rispettivi campi, al culmine della quale l’anziano aveva esploso nei suoi confronti un colpo di pistola, colpendolo al torace. I Carabinieri hanno rintracciato poco dopo F.P. presso la sua abitazione di Terme Vigliatore sequestrando un revolver calibro 38, regolarmente detenuto. I militari lo hanno arrestato per il reato di tentato omicidio.

Come disposto dal Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, l’arrestato è stato portato nella Casa Circondariale di Barcellona a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la successiva udienza di convalida dell’arresto. La vittima è stata ricoverata, in prognosi riservata, presso l’Ospedale Papardo di Messina.