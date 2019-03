In occasione della Mezza Maratona l'11 maggio

Nel giorno della festa delle donne, la Podistica Capo d’Orlando lancia, l’iniziativa #tiportonel❤️ per non fare spegnere i riflettori sulla storia di Vincenza Sicari. Vincenza Sicari è stata un’ atleta mezzofondista e maratoneta, che ha vestito i colori della nazionale italiana e nel 2008 ha preso parte ai giochi olimpici di Pechino.

Dal 2014, purtroppo, Vincenza è costretta all’immobilità a causa di una malattia che ad oggi non è è stata diagnosticata; l’ ASD podistica Capo d’Orlando lancia così l’iniziativa, #tiportonel❤️ e lo fa proprio nella giornata dell’otto marzo che celebra le mille e più battaglie delle donne, accendendo le luci dei riflettori su una grande atleta donna, che oggi più che mai ha bisogno di sentire che il mondo dell’atletica le è vicino e che non l’ha abbandonata. L’appuntamento è per un flash mob giorno 11 maggio alle 19 in occasione dello start della Mezza maratona Radio Doc, in programma a Capo d’Orlando.

A tutti i partecipanti, radunati sul lungomare Andrea Doria, verrà donato un nastrino tricolore da apporre sulla canotta, lato cuore per far correre la solidarietà in favore di Vincenza, da qui #tiportonel❤️. Ma c’è di più perchè la società del presidente Cinzia Sonsogno, donerà un euro per ogni atleta partecipante con ciascun atleta che potrà contribuire ulteriormente con altre eventuali donazioni che saranno poi fatte pervenire a Vincenza.