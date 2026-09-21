La presentazione alla Camera dei Deputati

Un deputato siciliano sarebbe pronto a cambiare casacca. Il messinese Tommaso Calderone, vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera, starebbe per lasciare Forza Italia per aderire a Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci. Con il suo ingresso il gruppo salirebbe a nove parlamentari a Montecitorio.

Dov’è stata raggiunta l’intesa

L’accordo sarebbe stato definito sabato sera a Orvieto, durante una cena con lo stesso Vannacci.

Quando sarà ufficializzato il passaggio

La presentazione è in programma domani, martedì 22 settembre, alla Camera dei deputati, con una conferenza stampa. Accanto a Vannacci ci saranno il capogruppo di Futuro Nazionale, Daniele Ziello, e il coordinatore Simoni.

Calderone sarebbe il terzo deputato proveniente da Forza Italia ad aderire al movimento.