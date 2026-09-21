Un deputato siciliano sarebbe pronto a cambiare casacca. Il messinese Tommaso Calderone, vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera, starebbe per lasciare Forza Italia per aderire a Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci. Con il suo ingresso il gruppo salirebbe a nove parlamentari a Montecitorio.
Dov’è stata raggiunta l’intesa
L’accordo sarebbe stato definito sabato sera a Orvieto, durante una cena con lo stesso Vannacci.
Quando sarà ufficializzato il passaggio
La presentazione è in programma domani, martedì 22 settembre, alla Camera dei deputati, con una conferenza stampa. Accanto a Vannacci ci saranno il capogruppo di Futuro Nazionale, Daniele Ziello, e il coordinatore Simoni.
Calderone sarebbe il terzo deputato proveniente da Forza Italia ad aderire al movimento.
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