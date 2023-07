Partenza da piazza San Calogero, nel cuore di Cesarò, due le distanze (la 66 e la 20 chilometri) con atleti arrivati da ogni parte d’Italia: questo il Trail dei Nebrodi, andato in scena domenica e valido come quarta prova del circuito Ecotrail Sicilia.

Una versione estiva che ha incantato gli atleti, un percorso immerso nella natura, tra i laghi di Maulazzo e Biviere ad incorniciare il Monte Soro, che con i suoi 1817 metri è la cima più alta dei Monti Nebrodi.

Il Trail dei Nebrodi è stato organizzato da Asd Ecotrail Sicilia in collaborazione con i Comuni di Cesarò e San Teodoro e il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana e dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

In avvio il ricordo di Antonio Sgammeglia

In apertura di manifestazione il toccante ricordo di Antonio Sgammeglia, presenza fissa del circuito Ecotrailsicilia, scomparso prematuramente poco meno di un mese fa. Il pettorale che usava nelle gare, il numero 5, è stato fatto volare al cielo legato a dei palloncini.

Siciliani protagonisti nella 66 chilometri

Nella 66 chilometri, dura, infinita e con quasi 3000 metri di dislivello, successi tutti siciliani, con Biagio Pirri (Duilia Barcellona) che ha chiuso la gara con il tempo di 8h56’46” e Graziella Mancuso (Runcard) giunta al traguardo dopo 12h23’02”.

La gara sprint sui 20 chilometri

In programma anche la distanza più sprint sui 20 chilometri, il Trail di Mazzaporro, che ha visto assoluto protagonista il lametino Antonio Maggisano neo campione italiano master di Trail corto, che ha chiuso la gara in 1h45`41 imponendo distacchi siderali agli avversari. Al femminile altro netto successo, ad opera di Marianna D’Allura (Monti Rossi Nicolosi) dodicesima assoluta nella classifica generale in 2h44’40”.

Walktrail

La manifestazione è stata arricchita da un walktrail di 20 chilometri e da una camminata ludico motoria di 5 km che ha portato i partecipanti da San Teodoro fino a Cesarò. Camminata impreziosita, tra l’altro, dalla presenza di un folto gruppo di ragazzi greci, in Sicilia (ed in particolare a San Teodoro) per l`Erasmus.

La prossima tappa del circuito Ecotrail Sicilia, rappresenta un classico di quelli impossibile da perdere, il Trail della Luna, in programma il 19 e 20 agosto in territorio di Caltavuturo nel Palermitano.