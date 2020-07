Schianto fatale la notte scorsa lungo l’autostrada A20 Messina Palermo fra gli svincoli di Brolo e di Patti in direzione Messina. Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate nel tratto fra due gallerie ed esattamente tra le gallerie Petraro e Calavà. A perdere la vita una donna di 51 anni di Sant’Agata Militello, Angela Frusteri.

Con la vittima viaggiavano altre due donne, entrambe ferite, così come le tre persone che occupavano l’altra autovettura coinvolta nell’incidente. Tutti gli occupanti dei due mezzi sono stati trasportati all’ospedale Barone Romeo di Patti.

La vittima Angela Frusteri, aveva 51 anni. Insieme ad altre due amiche era diretta ad una festa di compleanno. Forse una distrazione alla base dello scontro anche se non si riesce ancora a comprendere da parte di chi. L’incidente è successo fra le 23 e la mezzanotte. L’auto a bordo della quale viaggiava la cinquantunenne di Sant’Agata di Militello è rimasta coinvolta in un tamponamento. Una sequesnza, quella che ha portato all’incidente mortale, iniziata all’altezza del viadotto Zappardino di Gioiosa Marea, e conclusasi fra le due gallerie.

La salma di Angela Frusteri si trova nella camera mortuaria del nosocomio di Patti in attesa che venga effettuata l’autopsia disposta dal magistrato inquirente che ha istruito un fascicolo d’indagine.

Il tratto autostradale compreso tra Brolo e Patti, in direzione di Messina è stato riaperto al transito stamattina solo dopo la fine dei rilievi e la ripulitura del carreggiata. Sulla dinamica dello scontro indagano gli uomini della Polizia Stradale di Sant’Agata Militello