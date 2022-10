Aveva 59 anni

Tragedia a Stromboli. Un uomo di Lipari, Gaetano Palino di 59 anni, ha perso la vita facendo un volo di oltre tre metri dal tetto di una casa a Stromboli. L’uomo era partito questa mattina da Lipari per impegni lavorativi nell’isola.

Avrebbe dovuto eseguire dei lavori da elettricista in una struttura turistica. Aveva anche fatto un sopralluogo in un tetto ma improvvisamente – forse per un malore – ha perso l’equilibrio e ha fatto un volo di circa tre metri accasciandosi mortalmente al suolo.

Constatato il decreto, fascicolo sarà inviato a procura repubblica

Il medico di guardia intervenuto ha constatato il decesso.

Ricognizione anche dei carabinieri con fascicolo che sarà inviato alla procura della Repubblica di Barcellona.

La salma è stata trasferita con la motovedetta della guardia costiera nella sala mortuaria del cimitero di Lipari a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il pubblico ministero di turno autorizzerà l’autopsia.

Una comunità sconvolta

Comunità sempre più sconvolta a Stromboli. Adesso anche il lutto per questa tragica fine di un lavoratore che era molto conosciuto oltre che apprezzato alle Eolie.