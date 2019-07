in scena anche gli artisti del fuoco

Tutto è pronto nelle Gole dell’Alcantara per il debutto dell’edizione 2019 dell’Inferno di Dante che, con drammaturgia e regia di Giovanni Anfuso, sarà in scena a partire da venerdì cinque luglio nei week end con tre repliche a sera ( 20.45, 22 e 23).

Ci sono tutti i presupposti per bissare il successo dello scorso anno, quando, sulle rive dell’Alcantara, Inferno fece registrare la presenza di ben quindicimila spettatori.

E un primo assaggio lo si avrà stasera alle 22, quando andrà in scena un’anteprima per i giornalisti, le scuole e altri invitati.

In quest’edizione gli attori impegnati sono Liliana Randi (Narratrice), Davide Sbrogiò (Conte Ugolino), Angelo D’Agosta (Dante), Ivan Giambirtone (Virgilio), Giovanna Mangiù (Francesca da Rimini e Messo dal Cielo), Saro Minardi (Ulisse) e Luciano Fioretto (Turista e Caronte).

Ci sono poi gli artisti del fuoco, ossia Turi Scandura con Concita Lombardo, e i danzatori: Gabriele D’Astoli, Mariachiara Di Giacomo, Moussa Kouyate, Alessandra Privitera, Alessandra Ricotta, Valerio Rinaudo e Ilenia Scaringi. I costumi sono di Riccardo Cappello, le musiche di Nello Toscano e le coreografie di Fia Distefano.

Il regista Giovanni Anfuso ha lavorato intensamente in questi giorni, sottolineando “il privilegio e le difficoltà di operare in un Parco naturalistico”.

“Non siamo – ha sottolineato – in un teatro. In un ambiente come questo, così affascinante, magico, un regista si scontra inevitabilmente con una serie di difficoltà che complica le prove con gli attori, i danzatori e gli artisti del fuoco, allungano i tempi per la messa a punto degli effetti di luce e pirotecnici”.

“Alla fine però – ha concluso – il risultato ti ripaga di tutto: questa scenografia naturale è esaltante e il pubblico, che ha sempre punteggiato di applausi le rappresentazioni, mostra di gradire molto l’ambientazione dell’Inferno qui nelle Gole dell’Alcantara per questo spettacolo che è a un tempo culturale, perché riscopre le radici della lingua italiana, e popolarissimo, perché ciascuno di noi ricorda gli immortali personaggi creati da padre Dante”.

Lo spettacolo è prodotto da Buongiorno Sicilia con Vision Sicily e il sostegno della Regione Siciliana, dei Comuni di Motta Camastra e Castiglione di Sicilia, del Parco Fluviale dell’Alcantara, del Parco Botanico e Geologico delle Gole dei fratelli Vaccaro, dell’Associazione albergatori di Taormina e di aziende come Vaccalluzzo Events, che sono anche partner tecnologici.

In contemporanea alle rappresentazioni di Inferno, nel complesso turistico si svolgerà l’Alcantara Fest, per scoprire le prelibatezze della vallata, seguendo un collaudato modello che mette insieme turismo culturale ed enogastronomico.