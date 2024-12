Guidava completamente ubriaco, senza patente e privo di copertura assicurativa: un uomo di 47 anni è stato fermato da una pattuglia della Polizia Stradale di S. Agata di Militello nei giorni scorsi, nel tratto auto-stradale tra gli svincoli di Patti e Brolo, dopo che la sua vettura era stata parcheggiata in posizione vietata e altamente pericolosa all’interno della galleria Calavà direzione Messina.

Manovra pericolosa

L’uomo, infatti, aveva guidato spostandosi pericolosamente tra la corsia di emergenza e quella di sorpasso, creando disordini al traffico veicolare tanto che alcune persone alla guida nello stesso tratto si sono viste costrette a effettuare brusche manovre per evitare pericolosi impatti. Dopo queste manovre vietate, il condu-cente ha pensato bene di arrestare la marcia del veicolo, da lui condotto, nella corsia chiusa al transito dei veicoli posizionando l’autovettura in modo obliquo al senso di marcia.

Sequestro del veicolo

Il conducente, in palese stato di agitazione ed euforia, è stato deferito alla Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebrezza e l’autovettura su cui viaggiava è stata sequestrata per la successiva confisca, oltre ad essere sottoposta a fermo amministrativo per mancanza della revisione e assicurazione.

Ubriaco causa incidente sull’A18, tasso alcolemico 5 volte oltre il limite

Basterebbe il numero, cioè il valore del tasso alcolemico rilevato dagli operatori con l’etilometro, a rendere la misura delle condizioni psicofisiche dell’uomo di 47 anni che, la polizia stradale di Giardini, ha denunciato perché coinvolto in un sinistro stradale nei pressi dello svincolo di Fiumefreddo dell’autostrada Messina-Catania. Gli esami hanno, infatti, evidenziato un tasso di 2.74 g/l a fronte di un limite fissato in 0.5 g/l, cioè oltre cinque volte superiore.

Le conseguenze per il conducente ubriaco

Al conducente, che rischia un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, è stata ritirata la patente di guida per essere revocata ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo per essere confiscato. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri quando il conducente, ubriaco, è rimasto coinvolto in un maxi tamponamento tra due veicoli leggeri ed un mezzo pesante in direzione Messina; uno dei conducenti coinvolti nel sinistro è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Taormina, ove i sanitari hanno emesso una prognosi di dieci giorni.

