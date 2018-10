Una bella, tranquilla domenica di ottobre, caratterizzata da un sole forte, come all’inizio di settembre, invita a visitare Castroreale, paese in provincia di Messina, classificato tra i borghi più belli d’Italia 2018 è disteso su di uno sperone dei Monti Peloritani a 394 metri s.l.m. Castroreale ha origini antichissime che, pare, risalgano a molti secoli prima della nascita di Cristo. Notevoli le bellezze naturali e artistiche: splendidi panorami, attraenti stradine e piazzette, il Duomo, diverse chiese risalenti al XIV e XV secolo, il Museo Civico e il Museo Parrocchiale e degli arredi sacri, un Planetario Astronomico Digitale, dove ha sede la Pro Loco e persino un Piccolo Museo della Moto che ospita moto d’epoca, dagli anni ’30 agli anni ’70, comprendente, anche, vari modellini.

Durante l’anno Castroreale è meta di numerosi turisti che visitano il Duomo o Chiesa di S. Maria Assunta, con la fontana del Belvedere e l’acquasantiera di Antonio Gagini (altre due dello stesso Gagini, sono collocate nelle Chiese di S. Nicolò e S. Salvatore); il Palazzo Pecunio, sede del Municipio, che si trova in Piazza delle Aquile da dove si può godere un vasto belvedere. La Chiesa di S. Maria degli Angeli, ospita il Museo degli argenti e degli arredi sacri, oltre a opere di pittura e scultura. La Torre di Federico II, ovvero quel che rimane del Castello che lo stesso Federico II fece ricostruire nel 1324, oggi sede dell’Ostello delle Aquile. Inoltre, da diverse piazze e vie, si possono ammirare ineguagliabili panorami: la vallata del torrente Longano, le isole Eolie, Capo Calavà, i Monti Peloritani. Ma oltre la cultura, l’arte, le bellezze paesaggistiche, Castroreale è rinomata per vari prodotti: le pizze, gli spaghetti con zucca e salsiccia, i maccheroni con ragù di maiale, la carne murata, la caponata di melanzane, la cotoletta all’aceto, stoccafisso alla messinese e varietà di birre e, non ultimi, i tipici biscotti castriciani, quali “quelli della badessa” all’anice, i “biscotti della nonna” alla mandorla, biscotti al limone e alla nocciola.