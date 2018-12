Per la giovane una frattura al naso e varie ferite al corpo

Si è fratturata il naso e ha riportato varie ferite al corpo la giovane che ieri è precipitata per cinque metri dopo il cedimento di una grata di protezione che si è aperta improvvisamente sotto i suoi piedi all’esterno della facoltà di Scienze, a Messina.

Come scrive tempostretto.it, per la 23enne le conseguenze del suo volo potevano essere molto più gravi. La ragazza era arrivata all’ospedale Papardo in codice giallo e le sue condizioni apparivano gravi anche se si escludeva il rischio di vita. Secondo le ultime notizie, dovrà passare il Natale e il Capodanno nel reparto di chirurgia maxillo-facciale per essere sottoposta ad un intervento.

Nella serata di ieri, il rettore Salvatore Cuzzocrea ha fatto visita alla giovane esprimendole la sua solidarietà e vicinanza. Sono ancora in corso indagini della polizia per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

