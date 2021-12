La Sicilia è una meta turistica molto popolare tra gli amanti delle vacanze in barca. Il territorio propone tesori storici e naturalistici di inestimabile valore che possono essere visitati comodamente con un’imbarcazione. I turisti possono scoprire le vestigia delle polis della Magna Grecia, girovagare trai vicoli dei centri storici, degustare le prelibatezze locali, esplorare territori incontaminati e navigare alla ricerca delle spiagge più belle del Mediterraneo. Questo patrimonio architettonico, culturale e ambientale rappresenta la spina dorsale della proposta turistica regionale.

Tra i tesori paesaggistici, le Isole Eolie spiccano per il loro fascino e la rarità dell’ambiente naturale, confermandosi ancora una volta una delle mete turistiche più attraenti d’Italia.

I luoghi più incantevoli e meno conosciuti delle Isole Eolie da visitare in barca

Situato nel blu del Mar Tirreno, a nord del litorale siciliano, l’arcipelago delle Isole Eolie è formato da 7 isole a cui si sommano diversi scogli. Nel 2000 sono state riconosciute dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità per la loro secolare attività vulcanica e e per il loro incredibile contesto paesaggistico. L’arcipelago presenta infatti due vulcani ancora attivi, che causano diversi fenomeni eruttivi secondari che richiamano geologi e curiosi da tutto il mondo.

Avete mai pensato di esplorarle a bordo di una barca per ammirarle in tutta la loro interezza? Noleggiando una barca alle Isole Eolie e prendendo la via del mare, potrete esplorare il meglio dell’arcipelago, e spostarvi in libertà da una caletta all’altra. Ma vediamo insieme alcuni dei punti che più hanno attirato i turisti quest’anno.

– Lipari: la più grande delle Isole Eolie nonché la più frequentata. L’isola di Lipari attrae da sempre in quanto le sue proposte turistiche sono infinite. Splendide escursioni, cave di pomice, ottima cucina e spiagge da sogno. Tutto quello che un viaggiatore desidera lo puo’ trovare su quest’isola.

– Salina: da sempre famosa per essere stata il set del film cinematografico “Il Postino”, Salina è tappa da non perdere. I luoghi più amati dell’isola includono la spiaggia di Pollara e quella d Punta Scario, le Grotte dei Saraceni ed il Museo del Vino.

– Filicudi: situata tra Saline e l’isola di Alicudi, Filicudi è tra le isole meno frequentate. Tuttavia, chi la sceglie per le proprie vacanze ha modo di apprezzarne la natura selvaggia, facendo escursioni a piedi ed organizzando splendide immersioni.

– Alicudi: la più occidentale delle Isole Eolie è anche quella in cui la natura la fa da padrone. Qui il tempo sembra essersi fermato: le strade non asfaltate, le spiagge selvagge ed il solo centro abitato le inseriscono in un contesto quasi surreale. Tutto nella norma comunque, perché la preservazione del territorio è qui regola primaria. Le attrazioni più apprezzate di Alicudi sono senza dubbio le calette che punteggiano la costa, la Chiesa di San Bartolo, l’escursione allo Scoglio Galera, ed il piccolo ristorantino in centro, che garantisce una pausa tranquilla e di gusto.

– Panarea: la più piccola delle Isole Eolie è da non sottovalutare, in quanto è anche la più mondana. Cala Junco è sicuramente tra le baie più frequentate, insieme a Cala Zimmari e all’Isola di Basiluzzo.

– Stromboli: luogo gettonato da tantissimi turisti, con giusto motivo, sono le Calette di Piscità, sull’isola di Stromboli. Il mare è qui trasparente, e il panorama all’ora del tramonto trasforma il viaggio in un’esperienza da togliere il fiato.