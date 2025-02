Viaggiava con oltre un chilo di droga in auto: un 47enne arrestato dai carabinieri, che hanno scoperto lo stupefacente incartato in confezioni con l’etichetta di un noto marchio di cioccolato.

I militari sono intervenuti a Scaletta Zanclea, a Messina, dove hanno fermato un uomo mentre si trovava alla guida di un’autovettura.

Sotto il sedile dell’auto c’erano circa 100 grammi di marijuana e oltre un chilogrammo di hashish, suddivisa in 10 panetti. Condotto in caserma in stato di arresto, il 47enne è stato poi ristretto presso il carcere di Messina Gazzi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.