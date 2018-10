un convegno il 26 ottobre a taormina

Dallo scorso 19 settembre è entrato ufficialmente in vigore, ed è quindi legge dello Stato, il Decreto, approvato dal Governo lo scorso 10 agosto, con cui l’Italia si è adeguata al regolamento europeo che detta nuove e precise norme sulla privacy.

Il GDPR(General data protection regulation) è stato così armonizzato nel nostro Paese, anche se operativamente le regole erano già entrate in vigore, in modo automatico, dallo scorso 24 maggio. Si tratta di una normativa comune sul trattamento dei dati personali dei cittadini. Novità importanti sono state introdotte all’interno dell’ordinamento, come ad esempio il Principio di Responsabilizzazione.

Significativi riflessi, normativi e tecnologici, ricadono sugli installatori e su coloro che gestiscono sistemi di videosorveglianza, controllo accessi, sistemi di rilevazione alert o pericolo. Inoltre sono stati definiti profili di responsabilità e sanzionatori in caso di violazione della normativa. Per fare chiarezza sul Regolamento e illustrarne i contenuti, la CNA, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese, ed S News organizzano un convegno sul tema: “Videosorveglianza & Privacy dalle Criticità alle Opportunità”.

L’evento si terrà venerdì, 26 Ottobre, con inizio alle 15:30, nella Sala convegni al PalaLumbi di Taormina, location di TaoSicurezza. Aprirà i lavori Monica Bertolo, Direttore S News, cui seguirà l’intervento di Vittorio Schininà, Responsabile Regionale CNA Installazione Impianti Sicilia. Le relazioni saranno affidate a Giuseppe Napolitano, Presidente Regionale CNA Istallazione Impianti Sicilia, e all’avvocato Carlotta Lombardo, Consulente Privacy DPO e Docente accreditato Bureau Veritas Institute. Spazio quindi per le Q&A. La partecipazione, a costo zero, è subordinata alla preventiva registrazione.

L’iniziativa sarà preceduta dalla “Fiera della Sicurezza del Sud Italia”, ospitata sempre nella stessa struttura: aprirà i battenti giovedì 25 e si protrarrà fino al giorno dopo. Oltre 80 marchi di aziende, italiane e multinazionali del settore, saranno presenti alla manifestazione, che propone un ricco programma, compresi talk shows e workshops. L’ingresso è gratuito.