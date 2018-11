L'episodio risale al 2014

La Cassazione ha annullato, con rinvio alla corte d’appello di Reggio Calabria, la sentenza di condanna di una minore accusata di violenza sessuale di gruppo insieme ad altre 4 giovani – nell’istituto alberghiero di Brolo nel 2014 – ai danni di una ragazzina con disturbi psichici.

Secondo quanto sostenuto dall’accusa, cinque giovani, fra loro tre maggiorenni, avrebbero abusato della ragazza, portata in auto in una località isolata e dopo lasciata alla stazione di Brolo, dove sarebbe di nuovo stata violentata da due persone nel bagno. La vittima ha denunciato tutto ai carabinieri. La minore aveva subito in primo grado una condanna a 4 anni e 8 mesi, poi leggermente diminuita in appello. Sono ancora in corso i processi per le altre 4 persone coinvolte.