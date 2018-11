il prefetto librizzi: "fare rete per contrastare questo tipo di reati"

“L’obiettivo che vogliamo raggiungere con questo protocollo interistituzionale è quello di contrastare la violenza sulle donne, attraverso una condivisione delle iniziative, che già ci sono, ma debbono essere implementate. Bisogna fare rete e cooperare perchè si devono conoscere e integrare le attività previste e costituire una cabina di regia per affrontare uniti la prevenzione e il contrasto a questo tipo di reati”.

Lo ha detto il prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi, stamani alla presentazione del protocollo interistituzionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere nella Provincia di Messina.

Il documento scaturisce dalle iniziative organizzate in sede di Conferenza Provinciale Permanente, riunitasi lo scorso 8 marzo, nel corso del quale è stato avviato il percorso che ha portato alla stesura del documento.

“Questo protocollo – aggiunge Librizzi – è utile sia per la prevenzione che per il contrasto della violenza sulle donne. C’è un ‘attività che viene messa in campo dalle Forze dell’Ordine con le relative task force, attraverso le iniziative che il dipartimento ha stabilito con la Questura e gli accordi con le autorità giudiziarie che prevedono un percorso privilegiato per i procedimenti in cui vengono trattati alcune tipologie di reati come le percosse e i maltrattamenti, perchè sono un allarme per future violenze”.

L’assessore regionale alla Famiglia e politiche sociali Mariella Ippolito presente all’evento ha ribadito: “Tutti i giorni abbiamo tutti il dovere di lottare come istituzioni contro la violenza in generale, e soprattutto per quella contro le donne. Si tratta di un fenomeno in continua ascesa e quindi ben vengano iniziative come questa per contrastare questi reati”.