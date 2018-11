Tutto pronto a Terrasini: le ragazze del Volley, sfidano la capolista S.Teresa Riva, domenica alle ore 18:00. Le messinesi sono le favorite assolute per la promozione finale in B1. Le atlete di coach D’Accardi dovranno riscattare una prestazione sottotono contro la “Pallavolo Nemesi”, conclusa con una sconfitta.

Per le avversarie, invece, il ruolino di marcia parla chiaro: tutti i match vinti e nessun set perso. Gli obiettivi sono chiaramente diversi: come ha più volte sottolineato la società della provincia di Palermo, la salvezza è il risultato a cui aspirare.

Discorsi diversi, chiaramente, per le ragazze del San Teresa che ambiscono giustamente alla promozione in B1. Tuttavia come in qualsiasi sport, nessuno parte sconfitto: Davide contro Golia non ha sempre la stessa fine e le D’Accardi ha già pronta la strategia per provare a compiere il miracolo.

