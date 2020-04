Consigli utili (altrimenti la mascherina perde di senso)

Nella fase 2 molto probabilmente sarà obbligatorio indossare la mascherina quando ci sposteremo in giro, almeno in certi luoghi. Si tratta di un dispositivo di protezione individuale (DPI) che è fondamentale indossare per chi ha contratto il Covid-19 ma che è raccomandato anche per tutti gli altri come misura protettiva.

Tuttavia, la mascherina non garantisce una protezione totale contro il virus e bisogna accompagnarla con altri gesti, come il lavarsi le mani spesso e l’evitare il contatto ravvicinato (meno di un metro). Inoltre, la mascherina va indossata correttamente, altrimenti perde di senso.

Di recente l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato una serie di raccomandazioni sull’uso delle mascherine da integrare con quelle diffuse dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (CDC) e con i consigli dettati dal buon senso.

– Lavarsi le mani con una soluzione idroalcolica o con acqua e sapone prima di indossare la mascherina;

– Applicare la mascherina in modo da coprire il naso e la bocca e assicurarsi di regolarla il più possibile sul viso (se la maschera è allentata, sarà inefficace; se è troppo stretta, potrebbe fare male);

– La mascherina non deve toccare le labbra;

– Alcune maschere sono piuttosto scomode, quindi vanno sistemate spesso. Si tratta di un grave errore perché, mettendo le mani sul viso, si rischia di contaminarsi ancora di più;

– Non rimuovere la mascherina quando parliamo al telefono (si può contaminare il dispositivo), quando tossiamo, starnutiamo o ci grattiamo il naso;

– Non appena tocchiamo la mascherina, potenzialmente può essere contaminata dalle goccioline della respirazione, per cui è fondamentale lavarsi subito le mani;

– Se la mascherina si bagna, va sostituita;

– Non riutilizzare una mascherina monouso;

– Per rimuovere la mascherina, farlo dalle fasce elastiche appoggiate sull’orecchio: non toccare la sua parte anteriore;

– Gettare immediatamente la mascherina in un cestino chiuso e lavarsi le mani;

– Le mascherine di tessuto riutilizzabili devono essere lavate almeno a 60 °C dopo ogni utilizzo. Un’altra opzione: metterle in un sacchetto di plastica per almeno 72 ore (soprattutto se si posseggono altre mascherine così da alternare l’uso).