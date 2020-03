La raccomandazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha consigliato alle persone di lavarsi le mani dopo avere toccato i contanti e, se possibile, di usarli al minimo perché le banconote possono aiutare a diffondere il coronavirus.

Martedì scorso, 3 marzo, l’OMS al Telegraph ha riferito che chi usa spesso il denaro in contanti dovrebbe prendere in considerazione l’uso dei pagamenti ‘senza contatto’ perché il Covid-19 potrebbe restare sulla superficie delle banconote per più giorni.

Nell’articolo di Telegraph si legge che la Banca d’Inghilterra ha riconosciuto che il denaro contante può trasportare batteri o virus ed esorta le persone a lavarsi le mani regolarmente, in particolare dopo avere toccato i soldi.

Lo scorso mese, poi, sia la Cina che la Corea hanno cominciato a disinfettare e a isolare le banconote come parte dei loro sforzi per contrastare la diffusione del Covid-19. Sono state utilizzate sia la luce ultravioletta che le temperature alte per sterilizzare il contante, poi sigillato per 14 giorni prima di essere rimesso in circolazione.

Non si sa esattamente per quanto tempo il coronavirus possa sopravvivere al di fuori del corpo umano ma si ritiene che possa resistere sugli oggetti inanimati per un massimo di nove giorni a temperatura ambiente, in relazione a una ricerca precedente sulla SARS, un virus con cui il Covid-19 condivide l’80% del proprio codice genetico.

Il denaro – ma anche le maniglie delle porte, i corrimano, gli smartphone e le carte di credito – possono trasportare i batteri e i virus. Da qui, sempre l’importanza della raccomandazione fondamentale: lavarsi spesso le mani.

