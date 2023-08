A Roma

Un atto sconsiderato e rischioso ha scosso il tranquillo litorale romano di Fregene. Un ragazzo di quattordici anni ha compiuto un’impresa folle, rubando le chiavi del SUV del padre e mettendosi al volante con un amico al suo fianco. La vicenda è stata immortalata in un video in diretta e diffusa sui social media che mostra il giovane alla guida del veicolo, che sfrecciava a oltre 100 km/h lungo il lungomare di Fregene, ignorando il limite di velocità di 30 km/h imposto in quella zona.

La Corsa Impazzita e lo Schianto

La corsa spericolata del minorenne ha avuto un tragico epilogo quando il SUV ha impattato violentemente contro il muro di cinta dell’hotel Corallo, situato in via Gioiosa Marea. Nonostante la velocità e l’impatto, per fortuna, nessuno ha riportato gravi ferite, né i due giovani né eventuali passanti che si trovavano nei dintorni.

Intervento dei Carabinieri e Deferimento del Minorenne

Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri di Ostia, che hanno identificato il ragazzo e lo hanno deferito all’autorità giudiziaria. Il giovane dovrà rispondere delle accuse di guida senza patente e danneggiamento, conseguenze inevitabili delle sue azioni irresponsabili.

Responsabilità del Padre del Ragazzo

Il padre del ragazzo sarà chiamato a rispondere del mancato controllo sul figlio e sarà chiamato a risarcire i danni causati all’hotel Corallo e al veicolo coinvolto nell’incidente. L’episodio ha suscitato indignazione e preoccupazione tra gli abitanti di Fregene, che denunciano la pericolosità della situazione e lamentano la mancanza di controlli sul lungomare.